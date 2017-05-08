Объем торговли между Китаем и Россией в апреле вырос на 15%

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Пекин, 8 мая. Главное таможенное управление Китая сообщило о росте товарооборота между КНР и Россией. Так, в апреле этот показатель вырос на 15%, а общий объем торговли между Поднебесной и РФ составил 6,59 млрд долларов.

В апреле минувшего года эта сумма оказалась ровно на миллиард меньше - 5,59 млрд долларов, напомнили в управлении. Сообщили представители таможни и данные по апрельскому экспорту из Китая в Россию. Он равняется 3,21 млрд долларов, а экспорт из РФ в КНР — 3,37 млрд долларов.

С января по апрель объем двусторонней торговли между государствами вырос на 26,2%, до 24,7 млрд долларов.

