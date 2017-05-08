Более 500 автомобилей в Хабаровске выстроили Орден Отечественной войны

В закладки

Скопировать

Хабаровск, 8 мая. Орден Отечественный войны и цифру «9» составили из 521 машины автомобилисты Хабаровска в честь Дня Победы.

Флэшмоб прошел накануне вечером на площадке у Ерофей-Арены в Хабаровске. По словам организаторов, для участия в акции на площадке собрался 521 автомобиль.

Для создания фигуры автомобилистам понадобилось четыре часа. После того, как все были на месте, водители включили фары и аварийные огни.

7 мая 2017 года в #Хабаровск'е состоялась акция в честь Дня Победы. Устроили акцию Флешмоб_KHV. Участие приняли 521 автомобиль. #ДеньПобеды pic.twitter.com/c4yfHguUhd — Nauka27 (@naukarf27) May 8, 2017

Отметим, Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода войны. Награждение производится за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.