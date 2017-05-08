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Более 500 автомобилей в Хабаровске выстроили Орден Отечественной войны

Более 500 автомобилей в Хабаровске выстроили Орден Отечественной войны

9:33  8 Мая 2017
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Более 500 автомобилей в Хабаровске выстроили Орден Отечественной войны

Хабаровск, 8 мая. Орден Отечественный войны и цифру «9» составили из 521 машины автомобилисты Хабаровска в честь Дня Победы.

Флэшмоб прошел накануне вечером на площадке у Ерофей-Арены в Хабаровске. По словам организаторов, для участия в акции на площадке собрался 521 автомобиль. 

Для создания фигуры автомобилистам понадобилось четыре часа. После того, как все были на месте, водители включили фары и аварийные огни.

Отметим, Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода войны. Награждение производится за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.

#хабаровск #деньпобеды #9мая
Олеся Волкова
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