Праздничным салютом завершился День Победы в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 8 мая. Празднование Дня Победы в Нью-Йорке в минувшее воскресенье завершилось «красочным и продолжительным» салютом.

Праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны, участников блокады Ленинграда, а также детей войны в Патриаршем имении Пайн Буш организовало общество «Русская молодежь Америки».

В ходе события ветеранов и гостей угощали полевой кухней. Также состоялся бой-реконструкция в форме советских и американских военных.

Ветераны вспомнили события тех лет и спели композиции военных лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Нью-Йорке свыше тысячи человек участвовали в акции «Бессмертный полк».