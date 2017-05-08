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Новороссия
ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома в окрестностях Ясиноватой

ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома в окрестностях Ясиноватой

9:19  8 Мая 2017
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ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома в окрестностях Ясиноватой

Донецк, 8 мая. В результате обстрелов со стороны ВСУ села Минеральное в пригороде Ясиноватой повреждения получили два жилых дома, сообщили в городской администрации.

Накануне вечером украинские силовики открыли огонь по селу Минеральное. Прямое попадание снаряда зафиксировано в доме №6 по Ленина. В итоге, дом сгорел. По улице Глинина зафиксировано попадание рядом с домом, повреждено остекление.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома в окрестностях Ясиноватой

Ранее в понедельник сообщалось, что из-за обстрела со стороны ВСУ населенный пункт Коминтерново, расположенный на юге ДНР, был полностью обесточен.

#днр #всу #донбасс #ясиноватая
Олеся Волкова
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