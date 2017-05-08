Си Цзиньпин предложил Макрону улучшить отношения между Пекином и Парижем

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Пекин, 8 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин направил одержавшему победу во втором туре президентских выборов во Франции кандидату Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Синьхуа.

Си Цзинпьин отметил, что в интересах народов двух государств должна присутствовать стабильность развития двусторонних отношений. Кроме того, он отметил, что отношения Пекина и Парижа должны обеспечивать процветание и стабильность международного мира.

Напомним, сегодня стало известно, что основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержал победу в рамках второго тура президентских выборов во Франции. 39-летний Макрон станет новым хозяином Елисейского дворца 14 мая — в этот день истекают сроки полномочий Франсуа Олланда.