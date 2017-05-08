ДНР: Два взрыва прогремели на дороге к «Саур-Могиле» перед проездом Захарченко

В закладки

Скопировать

Донецк, 8 мая. Два взрыва прогремели сегодня на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в ДНР. ЧП произошло всего за несколько минут перед проездом кортежа главы республики Александра Захарченко и колонны с журналистами.

К счастью, в результате взрывов никто не пострадал. В настоящее время участок трассы перекрыт. В районе кургана и на самой «Саур-Могиле» усилены меры безопасности, уточняет РИА Новости.

Сегодня у мемориала «Саур-Могила» должны пройти праздничные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участие в них должны были принять Захарченко, спикер парламента ДНР Денис Пушилин, а также члены правительства республики