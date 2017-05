Зрители «Евровидения» высмеяли английский язык супруги Порошенко

В закладки

Киев, 8 мая. Пользователи соцсетей высмеяли речь на английском языке супруги президента Украины Петра Порошенко Марины на церемонии открытия конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Акцент первой леди Украины пользователи назвали ужасным.

Зрители посмеялись над сильным акцентом супруги Порошенко. «Жуть!», — прокомментировала одна из пользовательниц в Facebook. «London is the capital of Great Britain!!! Батя, я старалась», — шутит другая.

Отметим, некоторые зрители сравнили выступление Марины Порошенко с речью Виталия Мутко на церемонии выбора страны, которая будет проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года. «Вот у Мутко и сестра нашлась… В детстве видимо разлучили», — прокомментировал один из зрителей.