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Донецк, 8 мая. Населенный пункт Коминтерново, расположенный на юге Донецкой народной республики, полностью обесточен из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня сообщили в сельской администрации.

По имеющимся данным, в минувшее воскресенье был зафиксирован обстрел со стороны киевских силовиков, в результате чего село Коминтерново осталось без света.

В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ свыше десяти раз за минувшие сутки открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что киевские власти саботируют соблюдение минских договоренностей.