Лавров рассказал, как «агрессивное меньшинство» мешает возобновлению диалога России с НАТО

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НАТО заморозила отношения с Россией, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир». Российский дипломат пояснил, что подтолкнул к таким действиям Североатлантический альянс провал планов по включению Украины в свой круг влияния.

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились», — заявил Лавров.

Министр отметил, что «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

Глава МИД РФ подчеркнул, что в настоящее время «с огромным скрипом преодолевая сопротивление агрессивного меньшинства», Североатлантический альянс пытается возобновить диалог с нашей страной. Со своей стороны Россия всегда готова к возобновлению диалога с НАТО, но при условии, что он будет вестись на основе равноправия, взаимного уважения интересов и поиска их баланса.

«И, конечно, будем говорить по повестке дня, которая является общеприемлемой, а не по тем вопросам, которые иногда нужны НАТО больше, чем кому бы то ни было», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

В интервью телеканалу Лавров также заявил о том, что некорректно сравнивать с Североатлантическим альянсом Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«В стратегии развития ОДКБ нет никаких упоминаний о том, что какая-либо страна, какое-либо государство, какая-либо организация являются нашими противниками. Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже и всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ. Очень робко они идут на контракты, нехотя», — сказал глава МИД РФ.

Он также отметил, что у НАТО нет желания признавать, что ОДКБ – это такая же международная организация, которая признана в ООН, является наблюдателем в Генеральной ассамблее, признана в ОБСЕ, регулярно участвуя в его заседаниях.



«Но я думаю, что такой гонор, который свойственен натовцам, делу не помогает», — заявил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что наша страна не станет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза об отношениях с Россией, несмотря на то, что некоторые представители Запада выше интересов своих граждан ставят «политизированный подход».

«Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим как они реально в Евросоюзе развиваются», — отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил о том, что против России в Евросоюзе настроено «агрессивное меньшинство». Но, считает министр, в целом от этой «аномальной» тенденции постепенно отказываются.



Речь в интервью главы российского МИД не могла не зайти о возможной встрече российского и американского лидеров. Касаясь этого вопроса, Лавров подчеркнул, что встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом нужно хорошо подготовить.

«Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: «Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец-то она состоялась», — сказал он.

Министр считает, что когда встречаются президенты двух стран, важно не только пожать друг другу руки, но и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

«Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся», — добавил глава МИД.

Ранее об отношениях Североатлантичсекого альянса и нашей страны высказался и член Совета Федерации Алексей Пушков. Он иронично прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о двойной стратегии НАТО в отношении России.



«Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге», — написал политик в своем Twitter.

Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 6, 2017

Напомним, Меркель назвала «верным путем» двойную стратегию, выбранную Западом в отношении России: она считает важной демонстрацию силы со стороны альянса, но при этом подчеркнула необходимость диалога с Москвой.