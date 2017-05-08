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Политика
Донбасс: Лавров рассказал, как Киев саботирует минские договоренности

Донбасс: Лавров рассказал, как Киев саботирует минские договоренности

8:41  8 Мая 2017
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Донбасс: Лавров рассказал, как Киев саботирует минские договоренности

Москва, 8 мая. Киев саботирует выполнение минских договоренностей, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, у Москвы «вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей». Киев, как отметил Лавров, саботирует политический процесс регулярными вооруженными провокациями на линии соприкосновения в Донбассе. 

В интервью телеканалу «Мир» глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет.

Донбасс: Лавров рассказал, как Киев саботирует минские договоренности

#донбасс #лавров #краина
Олеся Волкова
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