Донбасс: Лавров рассказал, как Киев саботирует минские договоренности

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Москва, 8 мая. Киев саботирует выполнение минских договоренностей, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, у Москвы «вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей». Киев, как отметил Лавров, саботирует политический процесс регулярными вооруженными провокациями на линии соприкосновения в Донбассе.

В интервью телеканалу «Мир» глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет.