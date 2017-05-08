Путин тепло поздравил с юбилеем своего бывшего начальника по работе в КГБ Матвеева

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Москва, 8 мая. Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем своего бывшего руководителя, представителя КГБ СССР при министерстве государственной безопасности ГДР Лазаря Матвеева.

Российский президент поздравил бывшего руководителя с юбилеем и наступающим 9 Мая, а также вручил ему президентские часы и экземпляр газеты «Правда», который вышел в день рождения Матвеева в 1927 году.

Под руководством Матвеева лидер РФ работал во второй половине 80-х в немецком Дрездене. Путин приехал к Матвееву домой в Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР — Николаем Токаревым (на сегодняшний день президент компании «Транснефть») и Сергеем Чемезовым (глава Ростеха).