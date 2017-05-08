Донбасс: ВСУ 11 раз за сутки открывали огонь по территории ЛНР 

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Луганск, 8 мая. ВС Украины 11 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории Луганской народной республики, ранения получила мирная жительница, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем киевских силовиков оказались районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново, Первомайск, Сокольники.

При обстрелах ЛНР ВСУ применяли артиллерию 122-миллиметровую, минометы 120- и 82-миллиметровые, БМП, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие.

Во время обстрела территории поселка Фрунзе накануне ранения получила мирная жительница. В оборонном ведомстве добавили, что среди военнослужащих ЛНР потерь нет.