Ученые нашли способ привлечь женщин при помощи чеснока

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Прага, 8 мая. Ученые из Карлова университета в Праге и их шотландские коллеги в Стирлинге провели необычное исследование, целью которого было выявить, какие мужчины привлекают женщин. Выяснилось, что запах чеснока делает представителей сильного пола более желанными в глазах дам.

Участников эксперимента разделили на две группы. Двум десяткам мужчин предстояло выполнить ряд заданий. Так, представителям первой группы пришлось на несколько дней разнообразить свой рацион чесноком. Вторая часть добровольцев должна была полностью отказаться от чеснока. Все они в течение 12 часов носили под мышкой особый ватный тампон.

Во второй части исследования участвовали 82 женщины. Им предложили понюхать ватные тампоны и оценить запах мужчин по нескольким критериям: приятность, интенсивность, мужественность и привлекательность.

Согласно заявлению ученых, все испытуемые представительницы прекрасного пола отдали предпочтение запаху мужчин, употреблявших чеснок.