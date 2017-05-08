Ученые выяснили, как вирусы гриппа «похищают» клетки организма человека

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 8 мая. Научные сотрудники из медицинской школы Айкан определили, что вирусы гриппа могут «воровать» человеческие клетки. При попадании в клеточное ядро инфекция типа А способна взять под контроль белковый комплекс, а после упадка ДНК размножается внутри человеческого организма.

Сегодня грипп типа А является одним из опаснейших вирусов, который вызывает эпидемию не только сезонного заболевания, однако свиного и птичьего гриппов. Отмечается, что главным отличием этого вируса от других является метод размножения. Так, грипп данного типа появляется в ядре, остальные — в цитоплазме.

По словам специалиста Ивана Марации, данный вирус всасывает РНК для самостоятельного воспроизведения. Вирус работает грамотно, не позволяя захваченной клетке ликвидироваться, пока он «крадет» ее РНК.