«КАМАЗ» выпустит первые образцы нового двигателя Р6 уже в июне

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Набережные Челны, 8 мая. На заводе «КАМАЗ» в июне будут собраны первые образцы нового двигателя Р6, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет об опытной партии в 10 образцов. По данным пресс-службы, уже завершена большая часть работ по строительству конвейера для производства нового двигателя. Пусконаладочные работы будут выполнять специалисты германского промышленного концерна Thyssen Krause.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания «КАМАЗ» представила полноприводный вездеход для нужд скорой помощи. Уникальный автомобиль создан для работы в северных регионах России и призван обеспечить жителей труднодоступных районов страны медицинской помощью.