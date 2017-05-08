Сеул находится в режиме повышенной боеготовности из-за выборов президента

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Сеул, 8 мая. В министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что ведомство поддерживает состояние повышенной боевой готовности на случай «вероятной провокации со стороны КНДР» накануне выборов главы республики. Об этом сегодня передает Yonhap News Agency.

Как отметил пресс-секретарь южнокорейского ведомства Луна Сангюн, Сеул сохраняет текущий уровень обороны. Он также отметил, что будущий президент будет контролировать вооруженные силы страны параллельно с избранием.

«По этому процессу, я считаю, в случае необходимости будут проведены консультации с избранным президентом страны», — подчеркнул Сангюн.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в Южной Корее в канун запланированных на этот вторник, 9 мая, президентских выборов стартовало досрочное голосование.