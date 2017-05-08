Летающий электрокар Lilium Jet удачно прошел все испытания в Мюнхене

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Мюнхен, 8 мая. Летающий автомобиль Lillium Jet протестировали в Мюнхене. Компания Lillium создала аппарат, способный подниматься на высоту три тысячи метров и развивать скорость 300 километров в час.

Как сообщает пресс-служба компании, Lilium Jet успешно завершил первую серию тестовых полетов в небе над Баварией. Прототип двухместного летающего автомобиля выполнил ряд сложных маневров, включая переход в воздухе из режима наведения в режим полета.

«Успешная программа испытательных полетов показывает, что наш новаторский технический проект работает точно так, как мы предполагали. Теперь мы можем сконцентрироваться на проектировании пятиместных самолетов», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время специалисты уже приступили к разработке пятиместной версии Lilium Jet, которая станет воздушным такси. По заверению разработчиков, поездка с Lilium Jet будет как минимум в пять раз быстрее, чем на машине. К примеру, перелет из Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка JFK займет около пяти минут вместо 55 на автомобиле.