Губернатор Техаса запретил города-убежища для мигрантов

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Даллас, 8 мая. Губернатор Техаса Грэг Эббот подписал указ, запрещающий создание городов-убежищ на территории штата. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телекомпании, подписанный Эбботом указ подразумевает жесткие санкции для нарушителей. Чиновникам и даже полицейским, которые откажутся от его исполнения будут грозить увольнение и тюремный срок.

Напомним, ранее Газета.ru сообщала, что в городской совет Нью-Йорка внесен законопроект, способный сделать из города убежище для мигрантов. По данным издания, инициатива предлагает запретить местной полиции и чиновникам оказывать содействие федеральным властям в выдворении нелегальных мигрантов из города.