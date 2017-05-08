Губернатор Техаса запретил города-убежища для мигрантов
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Даллас, 8 мая. Губернатор Техаса Грэг Эббот подписал указ, запрещающий создание городов-убежищ на территории штата. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телекомпании, подписанный Эбботом указ подразумевает жесткие санкции для нарушителей. Чиновникам и даже полицейским, которые откажутся от его исполнения будут грозить увольнение и тюремный срок.
Напомним, ранее Газета.ru сообщала, что в городской совет Нью-Йорка внесен законопроект, способный сделать из города убежище для мигрантов. По данным издания, инициатива предлагает запретить местной полиции и чиновникам оказывать содействие федеральным властям в выдворении нелегальных мигрантов из города.
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