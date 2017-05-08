BMW M5 2018 станет мощнейшим авто немецкого концерна

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Мюнхен, 8 мая. BMW M5 2018, презентация которого пройдет осенью на автомобильном шоу во Франкфурте, станет самым мощным авто в истории немецкого концерна.

По предварительной информации, спортивный седан BMW M5 2018 будет оснащен 4,4-литровым мотором с двумя турбинами мощностью до 600 лошадиных сил. Именно благодаря этому параметру новинка станет мощнейшим авто бренда. «Сотню» BMW M5 2018 будет набирать за 3,6 секунд.

Отмечается, что максимальная скорость авто составит 250 или 305 километров в час.

Напомним, ранее стало известно, что эксклюзивные снимки BMW X4 нового поколения выложили в Сеть за несколько месяцев до официальной презентации.