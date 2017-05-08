Космический перехватчик вернулся на Землю: для чего США будут использовать шаттл X-37B?

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Экспериментальный космолет X-37B Orbital Test Vehicle ВВС США вернулся в воскресенье, 7 мая, на Землю.

Как сообщают в своем Twitter ВВС США, шаттл-разведчик приземлился в Космическом центре Кеннеди во Флориде, завершив двухлетнюю секретную миссию.

Известно, что беспилотный космический аппарат провел на орбите более 700 дней. В американском военном ведомстве отметили, что шаттл был разработан для «снижение риска, экспериментирования и разработки концепции операций для многоразовых космических транспортных средств».

Пока другие подробности не известны. Сколько денег ушло у США на разработку этого летательного аппарата – не сообщается.

Семисотдневная миссия стала четвертой и самой продолжительной на сегодняшний день миссией в рамках секретной программы под контролем сил быстрого реагирования ВВС.

Orbital Test Vehicle (OTV) в первый раз был запущен в апреле 2010 года и вернулся через восемь месяцев. Вторая миссия началась в марте 2011 года и завершилась через 15 месяцев, старт третьей был дан в декабре 2012 года и окончилась она через 22 месяца. При этом все три предыдущие посадки были осуществлены на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Намечается и пятая миссия. ВВС США намерены запустить X-37B снова конце этого года с полигона во Флориде.

The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYc — U.S. Air Force (@usairforce) May 7, 2017

Длина Orbital Test Vehicle — 8,9 метра, а длинна – 4,5 метра. Размах крыла составляет – 2,9 метра. Взлетная масса шаттла, способного после возвращения с орбиты совершать посадку в самолетном режиме, — около пяти тонн. Всего в распоряжении США имеется два таких аппарата.

Эксперты, опрошенные сайтом Space.com, сходятся во мнении, что такой шаттл ВВС США предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Специалисты отмечают, что изначально американские военные не раскрывали целей полета Boeing X-37. Официально сообщалось только то, что на Orbital Test Vehicle военные и НАСА испытают ионный ракетный двигатель, а также в рамках проекта METIS (Materials Exposure and Technology Innovation in Space) агентство исследует влияние космических условий на перспективные материалы.

Есть и еще одна точка зрения на этот проект. Так, российский писатель и историк А. Широкорад заявил в 2010 оду о том, что этот аппарат американских ВВС является обкаткой технологий для будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать чужие космические объекты и, если нужно, выводить их из строя кинетическим воздействием. Такое предназначение аппарата, якобы, полностью соответствует документу «Национальная космическая политика США» 2006 года, провозглашающему право США частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство.



Это подтверждают и данные о том, что в январе 2012 года находившийся на орбите с 5 марта 2011 года X-37B использовался для слежения за китайским модулем Тяньгун-1, правда, анализ орбиты аппарата продемонстрировал, что он ни разу не приближался к китайскому аппарату так близко, чтобы наблюдение могло иметь смысл.

Работы над созданием X-37 начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Изначально предполагалось, что подобные космолеты станут использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до примерно 700 километров. А в 2004 году программу внезапно засекретили и передали в ведение Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). С тех пор бюджет, связанный с Boeing X-37, был засекречен.

О том, что в США существует секретный космолет Boeing X-37 в Госдуме 19 мая 2015 года сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Он рассказал о шаттле в контексте многоразовых космических технологий.

«Общее число американских действующих проектов по многоразовым носителям достигло восьми», — сказал тогда он.

Разработки подобных аппаратов ведутся не только в США.

В России долгое время шла работа над многоцелевым пилотируемым многоразовым космическим кораблем «Клипер». Он проектировался в РКК «Энергия» с 2000 года на смену кораблям серии «Союз». Однако в 2006 году Роскосмос отправил его на формальную доработку, а после и вовсе остановил. Позже РКК «Энергия» победила в конкурсе на разработку более универсального корабля «Русь».

В Индии в настоящее время ведется программа по разработке беспилотного космического челнока «Аватар». А в Китае ведется работа над прототипом многоразового космического аппарата «Шэньлун».