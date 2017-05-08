Шотландские инженеры построили первую в мире пластиковую дорогу

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Эдинбург, 8 мая. Предприятие из Шотландии MacRebur возвело первое в истории дорожное покрытие из пластика. Сообщается, что базис нового типа асфальта составляет переработанный продукт.

Создатели придумали новый способ, благодаря которому можно перерабатывать искусственный пластик в небольшие частицы — их гранулы входят в основу битума. Такая технология является эксклюзивной и дает возможность практически на 60% увеличить прочность автомобильной трассы, а также с умом перерабатывать отходы.

В настоящее время точный состав смеси, из которой состоит основа дорожного покрытия, держится в строжайшем секрете. Однако сообщается, что задумка уникальной дороги пришла в головы шотландским инженерам после поездки в Индию.

Эксперты удивились, как местные жители перерабатывают мусор, латая им асфальт.