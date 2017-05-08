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Общество
Уникальный Audi Sport Quattro уйдет с молотка за 350 тыс. евро

Уникальный Audi Sport Quattro уйдет с молотка за 350 тыс. евро

7:38  8 Мая 2017
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Уникальный Audi Sport Quattro уйдет с молотка за 350 тыс. евро

Лондон, 8 мая. Аукционный дом RM Sotheby's планирует выставить на торги раллийный Audi Sport Quattro. Стоимость модели специалисты оценили в 300 — 350 тыс. евро.

Модель Audi Sport Quattro была построена 7 декабря 1984 года и впервые зарегистрирована Audi AG в мае 1985 года. В первые два года своей жизни машину вернули на завод Audi, где алюминиевый блок цилиндров был заменен на стальной для надежности.

Уникальный Audi Sport Quattro уйдет с молотка за 350 тыс. евро

В материалах аукциона отмечается, что автомобиль прошел несколько улучшений. В частности, в 2010 году был проведен капитальный ремонт двигателя. 

Уникальный Audi Sport Quattro уйдет с молотка за 350 тыс. евро

С 2012 года спорткар хранился на складе. За последние 10 лет машина проехала менее 10 тыс. километров. Непосредственно перед аукционом представители Audi внимательно осмотрят автомобиль.

#audi sport quattro #sothebys
Олеся Волкова
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