Уникальный Audi Sport Quattro уйдет с молотка за 350 тыс. евро
Лондон, 8 мая. Аукционный дом RM Sotheby's планирует выставить на торги раллийный Audi Sport Quattro. Стоимость модели специалисты оценили в 300 — 350 тыс. евро.
Модель Audi Sport Quattro была построена 7 декабря 1984 года и впервые зарегистрирована Audi AG в мае 1985 года. В первые два года своей жизни машину вернули на завод Audi, где алюминиевый блок цилиндров был заменен на стальной для надежности.
В материалах аукциона отмечается, что автомобиль прошел несколько улучшений. В частности, в 2010 году был проведен капитальный ремонт двигателя.
С 2012 года спорткар хранился на складе. За последние 10 лет машина проехала менее 10 тыс. километров. Непосредственно перед аукционом представители Audi внимательно осмотрят автомобиль.