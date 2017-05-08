В Одессе на месте памятника Жукову демонтировали закладной камень

В закладки

Скопировать

Киев, 8 мая. В Одессе коммунальщики под давлением националистов демонтировали закладной камень на месте, где планировалось поставить памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что закладной камень был установлен 3 октября 2012 года по инициативе Коммунистической партии Украины. В апреле текущего года согласно закону о декоммунизации камень снесли, но позже вернули на место. Теперь закладной камень был демонтирован повторно.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует ряд законов, предписывающих переименование топографических объектов, названных в честь советских и российских государственных деятелей.