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Ученые создали программу для предотвращения утечек со смартфонов военных

Ученые создали программу для предотвращения утечек со смартфонов военных

7:31  8 Мая 2017
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Программисты создали программу для предотвращения утечек со смартфонов военных

Пекин, 8 мая. Китайские специалисты почти окончили создание нового специального приложения, с помощью которого можно будет без проблем отследить и пресечь утечку информации со смартфонов военнослужащих.

Как стало известно, в случае передачи даже небольшой части информационных данных злоумышленникам данное приложение самостоятельно сообщает о факте взлома в компетентные органы.

Помимо этого, каждому военному можно будет ограничить использование Сетью. Сообщается, что любого рода нарушения правил также будут передаваться в правоохранительные органы. В настоящее время работа над приложением находится на финишной прямой — стадии испытаний.

Как ранее сообщала Газета.Ru, социальная сеть «Одноклассники» запустила ленту новостей в своем приложении OK Live. 

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Дана Балан
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