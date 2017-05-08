На пляж в Италии выбросило 200 кг кокаина

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Рим, 8 мая. На пляж в центре итальянского города Ливорно выбросило 200 кг кокаина на 20 млн евро. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, наркотик выбросило недалеко от городского пляжа и набережной в самом центре города Ливорно. Проведенные правоохранительными органами анализы показали, что порошок обладает высокой степенью чистоты. Его стоимость на черном рынке может достигать 20 млн евро.

Наркотик был упакован в 17 свертков с гербами одной из автомобильных компаний. По мнению полицейских, кокаин привезли из Южной Америки и выбросили в Тирренском море. Там по GPS-координатам наркотики должны были подобрать курьеры. Если бы партию кокаина случайно не выбросило на берег, в дальнейшем наркотики из Италии могли распространяться в другие страны Европы.

Сообщается, что прокуратура Ливорно уже начала расследование. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить, кому предназначался запрещенный груз.