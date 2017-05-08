Авария на шахте в Китае унесла жизнь 18 горняков

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Пекин, 8 мая. Жертвами выброса газа на угольной шахте в Китае стали 18 человек, сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло накануне в провинции Хунань в центральном Китае. Согласно последним данным, озвученным местными властями в понедельник утром, погибли 18 человек.

В момент утечки на шахте работали 55 человек. Спасатели эвакуировали 37 человек и отправили их на стационарное лечение.

По данным агентства, полиция уже задержала нескольких предполагаемых виновников аварии.