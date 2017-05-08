СМИ узнали о сотрудничестве компаний из Китая и КНДР в обход санкций ООН

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Вашингтон, 8 мая. Китайская госкомпания Limac Corporation имела совместное предприятие с корпорацией Ryonbong General Corporation, которая из-за подозрений в связях с северокорейской ракетной программой с 2009 году находилась под санкциями ООН. Об этом со ссылкой на корпоративные и правительственные архивы сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, договоренность о создании совместного предприятия была достигнута еще в 2008 году. Новая организация создавалась для добычи тантала, ниобия, циркония и минералов, которые используются в производстве электроники, но также могут применяться для строительства ядерных реакторов и ракет.

Издание подчеркивает, что ранее о совместном предприятии Limac Corporation и Ryonbong General Corporation не сообщалось, что может говорить о том, что КНДР с легкостью избегает санкций ООН. При этом сотрудничество северокорейских предприятий с китайскими компаниями The Wall Street Journal называет «жизненно важной артерией» для Пхеньяна.