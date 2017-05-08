Liberty, Egalite, Fraternite: Ле Пен ищет причины неудачи, Макрон принимает поздравления

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Эммануэль Макрон одержал безоговорочную победу на выборах президента Франции. Известно, что после подсчета 80% бюллетеней его поддержали 63,69% избирателей. Соперница Макрона, кандидат «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 36,31% голосов.

Причины поражения

Отец лидера «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен заявил, что его дочь помешали занять пост лидера Франции категоричная позиция по евро, а также отношениям с Евросоюзом.

«Кампания мадам Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий», — цитирует его Рейтер.

Отец Марин Ле Пен также подчеркнул, что с Францией надо говорить о реальных проблемах: демографических изменениях и вопросах массовой иммиграции. Он также добавил, что в проигрыше во втором туре на выборах президента Франции его дочери виноват вице-председатель «Национального фронта» Флориан Филиппо. Причин, правда, Жан-Мари Ле Пен так и не назвал.

Радость победы

А пока в кругу Марин Ле Пен разбираются в причинах ее поражения, глава движения «Вперед» принимает поздравления.

Так, Макрона уже поздравил нынешний президент Франции Франсуа Олланд.

«В нашем разговоре я пожелал ему успеха в интересах нашей страны, поскольку главная задача состоит в том, чтобы объединиться ради движения Франции по пути прогресса и социальной справедливости», — говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

Поспешил поздравить будущего главу государства и французский МИД

Félicitations au nouveau Président Emmanuel Macron. Tous mes vœux de réussite pour la France et pour l'Europe. — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) May 7, 2017

Поздравляю нового президента Эмманюэля Макрона. Мои лучшие пожелания Франции и Европе», — написал Жан-Марк Эйро в своем Twitter.



Поспешили с поздравлениями будущему французском лидеру и главы других государств. Так канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Макрона по телефону. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Она оценила его усилия по защите единого и открытого миру Европейского союза во время предвыборной борьбы», — отметил он.

А президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Макрона в том, что надеется на сохранение партнерских отношений двух стран.

«Я рад, что французские избиратели, поддержав вас, в большинстве своем выбрали открытость миру, единую Европу и тесные и дружественные отношения с Германией», — говорится в обнародованном заявлении президента ФРГ.

А МИД Германии написал в Twitter о том, что граждане Франции, проголосовав за Макрона, сделали выбор в пользу свободы, равенства и братства.

«Liberte, Egalite, Fraternite (свобода, равенство, братство) — это сегодня выбрала Франция. Великая нация была, есть и остается в сердце Европы», — отметили в ведомстве.

Liberté, Egalité, Fraternité! Das hat #Frankreich heute gewählt. Die Grande Nation war, ist und bleibt in der Mitte und im Herzen Europas. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) May 7, 2017

Поздравил Макрона с победой президент США Дональд Трамп.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с этой большой сегодняшней победой на выборах президента Франции. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!» — написал он в своем Twitter.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Отметилась среди поздравивших и антогонист Трампа, бывшая кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Хиллари Клинтон.

«Победа для Макрона, для Франции, для ЕС, для мира. Поражение для тех, кто вмешивается в демократию (но СМИ говорят, что мне нельзя этого касаться)», — опубликовала она сообщение в Twitter.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world.



Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that) — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 7, 2017

От Хиллари не отстал и её супруг. Экс-президент США Бил Клинтон.

«Поздравляю избранного президента Эммануэля Макрона и французский народ», — написал он.

Congratulations to President-elect @EmmanuelMacron and the French people. — Bill Clinton (@billclinton) May 7, 2017

С победой поздравила Эммануэля Макрона и глава британского правительства Тереза Мэй, назвав его «избранным президентом.

«Браво, Эммануэль Макрон, будем работать вместе, чтобы вдохнуть новую жизнь Европу!», — написал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в своем Twitter.

Bravo @EmmanuelMacron Laat ons samenwerken om Europa een nieuw elan te geven! #Presidentielles2017 — Charles Michel (@CharlesMichel) May 7, 2017

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в своем Twitter приветствовал избрание Эмманюэля Макрона президентом.

«Да здравствует Макрон — президент. Его победа — надежда для Европы», — написал глава итальянского правительства.

Evviva #Macron Presidente Una speranza si aggira per l'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 7, 2017

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал победу Макрона на президентских выборах во Франции гарантией неизменности внешней политики этой страны в обозримом будущем и подтвердил готовность России работать с любым руководством Франции.

«Избрание Макрона — это гарантия того, что в обозримом будущем внешняя политика Франции не изменится», — написал Толстой на своей странице в Facebook.

Предсказуемый результат



О том, что результат второго тура выбор во Франции оказался предсказуемым в комментарии Федеральному агентству новостей отметил политолог Илдус Ярулин.

«В победе Макрона на выборах нет ничего удивительного. О его поддержке заявляли многие. Самое интересное нас всех ожидает 11 июня – во время парламентских выборов. Там у Марин Ле Пен есть все шансы победить», — рассказал он.

Напомним, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен 7 мая объявила о создании нового политического объединения патриотической направленности для участия в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне. Она сделала это сразу, после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов.

Илдус Ярулин считает, что новая партия Ле Пен сможет набрать около 22% голосов на выборах во французский парламент.

«Есть, конечно, вариант, что электорат пойдет за победителем и отвернется от партии Ле Пен. Но может быть и другой вариант», — пояснил он.

По мнению политолога очень многое сейчас будет зависеть от того кто станет премьер-министром Франции и сможет ли новый президент Эммануэль Макрон договориться с лидерами других партий.

«Перед выборами в Национальное собрание Франции силы, сплотившиеся вокруг Макрона разойдутся и каждый будет выступать за себя, за свою партию. В итоге мы можем получить ситуацию, что Макрон у нас президент. Но если он не договорится с другими, то парламент сможет блокировать его решения», — отметил эксперт.