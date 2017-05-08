Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве: есть пострадавший

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Киев, 8 мая. В Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой произошел взрыв в жилом доме. Спасатели предполагают, что сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщают украинские СМИ, ЧП произошло накануне поздно вечером. Осколочные ранения получил мужчина. Его в срочном порядке госпитализировали.

На месте взрыва работали криминалисты и кинолог.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ЧП. По предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание СВУ.