Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве: есть пострадавший
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Киев, 8 мая. В Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой произошел взрыв в жилом доме. Спасатели предполагают, что сработало самодельное взрывное устройство.
Как сообщают украинские СМИ, ЧП произошло накануне поздно вечером. Осколочные ранения получил мужчина. Его в срочном порядке госпитализировали.
На месте взрыва работали криминалисты и кинолог.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ЧП. По предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание СВУ.
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