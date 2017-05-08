Обама попросил конгресс не отменять Obamacare

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Вашингтон, 8 мая. Барак Обама попросил конгрессменов не отменять реформу здравоохранения, которую он считает своим главным достижением на посту президента США. Об этом сообщает Politico.

«Я надеюсь, что нынешние члены конгресса признают, что требуется не много смелости, чтобы помочь тем, кто и так могуществен и влиятелен, но требуется большая смелость для того, чтобы отстаивать права уязвимых, больных, слабых», — заявил Барак Обама.

Также экс-президент отметил, что миллионы американцев как и он сам надеются, что такая смелость возможна.

Напомним, ранее палата представителей конгресса США с перевесом в один голос приняла пакет инициатив, заменяющих проведенную при Бараке Обаме и известную под названием Obamacare реформу здравоохранения. Теперь инициативу должен рассмотреть сенат.