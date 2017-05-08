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Лидера голодовки палестинских заключенных поймали за поеданием сладостей

Лидера голодовки палестинских заключенных поймали за поеданием сладостей

6:32  8 Мая 2017
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Лидера голодовки палестинских заключенных поймали за поеданием сладостей

Иерусалим, 8 мая. Управление тюрем Израиля опубликовало видеозапись, на которой один из организаторов массовой голодовки среди заключенных палестинцев Марван Баргути уплетает конфеты.

В израильских тюрьмах бастуют около полутора тысяч заключенных палестинцев, требующих улучшить условия содержания. Организатором голодовки стал один из лидеров правящего палестинского движения ФАТХ Марван Баргути.

Как сообщает газета Haaretz, сначала забастовки камеры дважды запечатлели Баргути за поеданием конфет и печенья. На видео видно, как он достает еду из тайника в уборной. Чтобы уничтожить улики, Баргути прятал обертки от сладостей и мыл руки и лицо.

Власти Израиля считают, что палестинский лидер использует забастовку заключенных в корыстных политических целях.

#израиль #баргути
Олеся Волкова
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