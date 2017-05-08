Сирия новости 8 мая 07.00: ИГ казнило жителя Аль-Букамаля, САА освободили населенный пункт Аль-Саба Биар

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Сирия, 8 мая. Террористы ИГ* казнили мирного жителя города Аль-Букамаль, САА вытеснили боевиков из населенного пункта Аль-Саба Биар на юге провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вытеснила боевиков из населенного пункта Аль-Саба Биар на юге провинции Хомс, в городе Даръа погиб лейтенант САА Асиф Юсуф.

«Исламское государство»*: казнило мирного жителя города Аль-Букамаль, потеряло район Аль-Харамат на северо-западе Мосула.

«Джейш аль-Ислам»***** («Джебхат ан-Нусра»***): уничтожили бульдозер и танк САА у города Залакият на севере провинции Хама.

Курды: ведут бои с боевиками в районе города Манбидж на востоке провинции Алеппо, ликвидировали 50 террористов ИГ в городе Ат-Табка, бойцы SDF**** полностью отбили у террористов ИГ госпиталь в городе Ат-Табка.

Объединенная коалиция во главе с США: при поддержке ВВС США были ликвидированы 50 террористов ИГ на северо-востоке от города Ат-Табка.

Провинция Дамаск

Согласно сообщениям из правительственных источников, сегодня, в рамках соглашения между боевиками и САА, начнется первый этап эвакуации боевиков вооруженной оппозиции и их семей из района Барзе на востоке города Дамаск.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Aleppo 24, недалеко от города Манбидж на востоке провинции, произошли вооруженные столкновения между боевиками и отрядами курдской самообороны.

Провинция Хомс

По сообщению одного из правительственных источников, войска Башара Асада вытеснили боевиков из населенного пункта Аль-Саба Биар на юге провинции (к востоку от базы Аль-Син).

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, террористы ИГ казнили мирного жителя города Аль-Букамаль.

Провинция Даръа

По неподтвержденным данным из оппозиционных источников, стало известно, что от рук боевиков погиб лейтенант САА Асиф Юсуф в районе Аль-Маншия города Даръа.

Провинция Ракка

По сообщению новостного портала Al-Masdar News, за последние 48 часов бойцы SDF при поддержке ВВС США ликвидировали 50 террористов ИГ, пытавшихся удержать свои позиции к северо-востоку от города Ат-Табка. В тоже время, отмечается, что из бойцов SDF только три человека были ранены. Вопреки предыдущим сообщениям, отмечается, что террористы ИГ по-прежнему удерживают плацдарм на плотине Табка. В четверг агентство Al-Masdar News ошибочно сообщило, что была достигнута договоренность между воюющими сторонами, которая приведет к эвакуации террористов ИГ в город Ракка. Официальные СМИ SDF вскоре опровергли эти сведения.

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@AdinaPetralito), бойцы SDF полностью отбили у террористов ИГ госпиталь в городе Ат-Табка.

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, ночью боевики «Джейш аль-Ислам» уничтожили бульдозер и танк САА у города Залакият на севере провинции.

По сообщению корреспондента агентства Al-Masdar News Ибрагима Юдеха, за время трех атак, предпринятых боевиками ССА с целью вернуть контроль над городом Залакият, войска оппозиции потеряли около 40 своих бойцов убитыми, еще 50 человек были ранены.

Ирак

Как сообщает новостной портал Iraqi Day в своем аккаунте в Twitter (@iraqi_day), район Аль-Харамат на северо-западе Мосула полностью освобожден от террористов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.