Пентагон поддержал план по расширению военного присутствия США в АТР

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Вашингтон, 8 мая. Пентагон поддержал выделение дополнительных восьми миллиардов долларов на расширение военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие пять лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соответствующий документ под названием «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности» подготовил сенатор Джон Маккейн. Инициативу также поддержали другие сенаторы и глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис. Тем не менее, WSJ отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа пока не выработала политику в отношении Азии.

В случае принятия инициативы, выделенные средства могут быть направлены на развертывание дополнительных сил и кораблей, модернизацию военной инфраструктуры и проведение учений.