Япония не исключает провокаций от КНДР

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Токио, 8 мая. Правительство Японии не исключает дальнейших провокаций со стороны КНДР и надеется на конструктивную роль России в решении связанных с Северной Кореей проблем. Об этом премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил во время выступления в национальном парламенте.

Глава японского правительства отметил, что в последние годы КНДР провела множество ракетных пусков, и признал, что ракетная программа Пхеньяна вышла на «принципиально новый уровень». Также Абэ подчеркнул, что Япония ожидает новых провокаций со стороны Северной Кореи.

«Мы не исключаем новых провокационных действий со стороны Северной Кореи, и продолжим тесно сотрудничать с США и Южной Кореей по этой проблеме», — заявил японский премьер.

Также Синдзо Абэ рассказал, что во время визита в Россию он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным связанные с КНДР вопросы.

«В ходе моего визита в Россию мы смогли подробно обсудить с президентом Путиным проблемы, связанные с Северной Кореей. Рассчитываю, что Россия сыграет конструктивную роль в решении проблем, связанных с Севером», — отметил Абэ.

Премьер-министр подчеркнул, что Япония намерена продолжить тесное сотрудничество с Россией, США, Китаем и Южной Кореей по ситуации с КНДР.