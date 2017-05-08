Пушков: Выборы во Франции стали референдумом об отношении к ЕС

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Москва, 8 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал прошедшие во Франции президентские выборы референдумом об отношении к Евросоюзу. Соответствующее сообщение сенатор разместил на своей страничке в Twitter.

«Впервые французские выборы стали референдумом об отношении к ЕС. Сторонники ЕС победили. Но более трети французов — против. Такого во Франции еще не было», — написал Пушков.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что проигравшая президентские выборы в США экс-кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон назвала избрание президентом Франции Эмманюэля Макрона поражением противников демократии.