В Кемерово обнаружен труп пропавшего в конце апреля мужчины

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Кемерово, 8 мая. Пропавший в конце апреля 48-летний кемеровчанин найден мертвым. Об этом со ссылкой на участвовавших в поисках волонтеров сообщает Inforeactor.

По данным издания, труп мужчины был обнаружен в воскресение, 7 мая. О том, где найдено тело мужчины и что послужило причиной его смерти, информация не приводится.

Ранее сообщалось, что 48-летниий житель Кемерово Владимир Веснин 26 апреля вышел из своего дома и больше не вернулся. С родными и близкими мужчина также не связывался.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило об обнаружении трупа мужчины в подъезде жилого дома в подмосковном Дзержинском. По данным издания, на теле не обнаружено следов насильственной смерти.