Мэй и Макрон обсудили Brexit в телефонном разговоре

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Париж, 8 мая. Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в коротком телефонном разговоре обсудили Brexit. Об этом сообщает сайт правительства Соединенного Королевства.

«Лидеры коротко обсудили Brexit, и премьер-министр повторила, что Соединенное королевство хочет установить тесные партнерские отношения с безопасным и процветающим ЕС после того, как мы выйдем из него», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Мэй поздравила Макрона с победой на выборах и выразила надежду на встречу и переговоры в рамках предстоящих саммитов G7 и НАТО. Кроме того, британский премьер заявила, что «прочной основой для будущего сотрудничества» станет уникальное партнерство Франции и Великобритании.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru со ссылкой на МВД Франции сообщило, что Эмманюэль Макрон получил 65,82% голосов и выиграл президентские выборы в стране.