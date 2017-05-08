Ученые предлагают повторно заморозить льды Арктики

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Вашингтон, 8 мая. Ученые предложили искусственно заморозить льды арктики, чтобы избежать экологической катастрофы. Об этом со ссылкой на группу исследователей из Государственного университета Аризоны сообщает CNN.

Масштабный проект предполагает установку 10 млн ветряных мельниц, которые будут накачивать морскую воду специальные буи и позже распылять на поверхность льдов. По мнению исследователей, это позволит ускорить процесс повторного обледенения и избежать экологической катастрофы. При этом исследователи предупреждают, что если таяние ледников продолжится, к 2030 году на Земле может исчезнуть весь морской лед.

По данным издания, с проектом согласны не все ученые. Некоторые эксперты считают проект слишком затратным и трудновыполнимым, и указывают на то, что он не направлен против основной причины глобального потепления - повышения содержания углекислого газа в атмосфере Земли.