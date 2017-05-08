РФ подала в Совбез ООН предложение поддержать деэскалацию конфликта в Сирии

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Нью-Йорк, 8 мая. В Совет Безопасности ООН поступило от России предложение принять резолюцию в поддержку создания зон снижения напряжения в Сирии, договоренность о создании которых была достигнута в Астане.

Соответствующий проект резолюции был внесен на рассмотрение в Совет Безопасности ООН.

Как отметил источник в постпредстве РФ при ООН, документ приветствует подписанный 4 мая в Астане меморандум, призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня, установленный в зонах деэскалации военного конфликта в Сирии.

Напомним, что представители стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана, Турции) подписали в Астане меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, районы на севере провинции Хомс, Восточная Гута, территории на юге Сирии — провинции Даръа и Кунейтра.