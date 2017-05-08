Отпущена задержанная в Париже корреспондентка RT

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Париж, 8 мая. Отпущена задержанная во время освещения связанных с выборами президента Франции акций протестов корреспондент RT Шарлота Дубенски. Об этом сообщает сайт RT.

Издание отмечает, что о своем задержании Дубенски написала в социальной сети в Twitter. Перед этим корреспондент успела сообщить, что на месте акций протеста продолжают оставаться полицейские кордоны, но фургоны стражей порядка уже уехали.

Напомним, ранее Газета.ru сообщала, что на востоке Парижа полицейские применили против участников протестов слезоточивый газ. Издание уточняет, что ядро протестующих составляют участники антифашистских и анархистских организаций, которые выступают под лозунгами «против фашизма и капитализма».