Глава МО Ирана предостерег Эр-Рияд от необдуманных действий

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Тегеран, 8 мая. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган предупредил Эр-Рияд, что Тегеран уничтожит всю Саудовскую Аравию кроме святых для мусульман мест, если руководство страны будет действовать необдуманно. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Мы им советуем не глупить. Однако если же они сделают что-либо необдуманное, мы не оставим ни одного места в целостности и сохранности, за исключением Мекки и Медины», — заявил Дехган.

Острую реакцию Тегерана вызвало высказывание министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о стремлении Ирана «властвовать над исламским миром» и желании «добраться» до мусульманской святыни — Каабы в Мекке. Также бен Салман заявил, что Саудовская Аравия не будет дожидаться военных действий на своей территории, чтобы начать действовать в ответ.