Латвия заявила о российских военных кораблях у своих границ

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Рига, 8 мая. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили о приближении к границам страны трех военных российских кораблей. Сообщение об этом появилось на официальной страничке ведомства в Twitter.

«В водах эксклюзивной экономической зоны Латвии в четырех милях от территориальных вод зафиксированы корветы Liven 551, «Серпухов 603» и «Моршанск 824», — сообщают НВС Латвии.

Напомним, это не первый раз, когда Рига заявляет о приближении российских военных судов к своим берегам. Ранее электронное издание Газета.ru сообщало, что НВС Латвии идентифицировали военную подводную лодку класса «Кило» в 6,5 морских милях от границы территориальных вод страны.