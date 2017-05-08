Корейские ученые создали не вызывающую похмелье водку

В закладки

Скопировать

Сеул, 8 мая. В Южной Корее изобрели не вызывающую похмелье водку. Уникальной разработкой занималась группа ученых из Чунгамского национального университета.

Необычная соджу (корейская водка) получила название «O2 Lin». Ее главное отличие заключается в том, что в обычный состав добавляется насыщенный кислород.

По заверению создателей, их водка по действию на организм напоминает кислородный коктейль. Она стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. Кроме того, ученые уверяют, что протрезвление после употребления «O2 Lin» наступает быстрее, чем после обычной соджу.