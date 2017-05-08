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Вашингтон, 8 мая. Международная группа ученых пришла к заключению, что глобальное потепление может привести к активизации древних вирусов.

По мнению исследователей, организм человека не сможет оказать таким вирусам достаточное сопротивление. Отмечается, что в ближайшем будущем законсервированные в ледниках доисторические бактерии могут вырваться наружу.

Опасения ученых вызывают возможные массовые заболевание. Предсказать поведение подобных вирусов исследователи не берутся.

Ранее ученые выяснили, в чем заключена опасность объятий с котом. Об этом сообщала Газета.ru.