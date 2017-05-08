Гран-при болидов из молекул прошло во Франции

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Париж, 8 мая. Во Франции прошли первые в мире гонки наномашин, помимо хозяев турнира в гран-при участвовали команды из США, Германии, Японии, Австрии и Швейцарии.

Соревнования прошли в расположенном в Тулузе исследовательском центре CEMES. К допускались нанороботы, состоящие всего из одной искусственной молекулы. Гоночным треком служил состоящий из кристаллического золота медальон размером всего восемь миллиметров. Зрители наблюдали за гонками с помощью экрана, передающего изображение с мощного электронного микроскопа.

Победа в итоге досталась болиду совместного австрийско-американского производства Dipolar Racer. Лидер гонки смог преодолеть 450 нанометров за девять часов. А вот болид хозяев турнира рассыпался, проехав лишь один нанометр.

Организаторы гран-при отмечают, что с помощью гонок наноболидов надеются привлечь внимание к науке. По их мнению, подобные мероприятия способны подогреть интерес к наноразработкам и увеличить скорость развития технологий.