Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Хакеры опубликовали интимные фото женщин-бойцов UFC

Хакеры опубликовали интимные фото женщин-бойцов UFC

2:34  8 Мая 2017
273

Хакеры опубликовали интимные фото женщин-бойцов UFC

Лондон, 8 мая. Фотографии эротического содержания из личных архивов девушек, принимающих участие в турнирах по смешанным единоборствам UFC, опубликованы в Сети. Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что хакеры взломали страницы девушек в социальных сетях. Речь идет о Тиши Торрес, Ракель Пеннингтон, Джессамин Дьюк и Анджеле Магане.

Ранее Газета.ru сообщала, что на выставке «Спорт» в столице России будут представлены и смешанные единоборства.

#ракель пеннингтон #джессамин дьюк #тиши торрес
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров