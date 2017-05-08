Хакеры опубликовали интимные фото женщин-бойцов UFC

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Лондон, 8 мая. Фотографии эротического содержания из личных архивов девушек, принимающих участие в турнирах по смешанным единоборствам UFC, опубликованы в Сети. Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что хакеры взломали страницы девушек в социальных сетях. Речь идет о Тиши Торрес, Ракель Пеннингтон, Джессамин Дьюк и Анджеле Магане.

Ранее Газета.ru сообщала, что на выставке «Спорт» в столице России будут представлены и смешанные единоборства.