Трамп поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

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Париж, 8 мая. Дональд Трамп, Ангела Меркель, Тереза Мэй и другие мировые лидеры поздравили главу движения «На марше» Эмманюэля Макрона с убедительной победой во втором туре президентских выборов во Франции.

Голосование прошло 7 мая. После подсчета 80% голосов убедительную победу одерживает Эмманюэль Макрон. По предварительным данным, за него отдано 63% голосов. Лидеру движения «Народный фронт» Марин Ле Пен выразили поддержку 36% избирателей.

Свои поздравления новому хозяину Елисейского дворца уже поспешили высказать мировые лидер. В распространенном администрацией действующего президента Франции Франсуа Олланда говорится, что «его убедительная победа подтверждает стремление большинства наших соотечественников объединиться вокруг ценностей республики».

Президент США Дональд Трамп поздравил Макрона на своей страничке в Twitter.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду работы с ним», — написал Трамп.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Также Макрон уже получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, главы правительства Канады Джастина Трюдо, глав других государств и крупных политиков.