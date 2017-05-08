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Политика
Трамп поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Трамп поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

2:20  8 Мая 2017
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Трамп поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Париж, 8 мая. Дональд Трамп, Ангела Меркель, Тереза Мэй  и другие мировые лидеры поздравили главу движения «На марше» Эмманюэля Макрона с убедительной победой во втором туре президентских выборов во Франции.

Голосование прошло 7 мая. После подсчета 80% голосов убедительную победу одерживает Эмманюэль Макрон. По предварительным данным, за него отдано 63% голосов. Лидеру движения «Народный фронт» Марин Ле Пен выразили поддержку 36%  избирателей.

Свои поздравления новому хозяину Елисейского дворца уже поспешили высказать мировые лидер. В распространенном администрацией действующего президента Франции Франсуа Олланда говорится, что «его убедительная победа подтверждает стремление большинства наших соотечественников объединиться вокруг ценностей республики».

Президент США Дональд Трамп поздравил Макрона на своей страничке в Twitter.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду работы с ним», — написал Трамп.

Также Макрон уже получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, главы правительства Канады Джастина Трюдо, глав других государств и крупных политиков.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
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