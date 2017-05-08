Стали известны детали строительства «Турецкого потока»

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Москва, 8 мая. Морской участок экспортного газопровода «Турецкий поток» из России в Турцию пройдет от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы по дну Черного моря до турецкого побережья.

Протяженность этого участка превысит 900 км. Далее до Турции проложат сухопутную транзитную нитку. Известно также, что мощность обеих ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 миллиардов кубических метров каждая.

Накануне Газета.ru сообщала о старте строительства «Турецкого потока». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что работы осуществляются в строгом соответствии с разработанным графиком. Началу строительства газопровода предшествовала встреча президентов России и Турции.