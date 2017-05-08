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Весь мир
Ликвидирован главарь группировки ИГИЛ в Афганистане Абдула Хасиб

Ликвидирован главарь группировки ИГИЛ в Афганистане Абдула Хасиб

1:52  8 Мая 2017  /обновлено: 2:50  08 Мая 2017
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Ликвидирован главарь группировки ИГИЛ в Афганистане Абдула Хасиб

Кабул, 8 мая. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что уничтожен местный лидер группировки «Исламское государство»* Абдула Хасиб. Ашраф Гани сообщил, что Абдула Хасиб был уничтожен в результате спецоперации США и афганских сил безопасности в провинции Нангархар в конце апреля, когда были ликвидированы более 30 боевиков ИГ*, в том числе несколько командиров.

«Власти Афганистана подтверждают ликвидацию Абдула Хасиба, главы группировки ИГ в провинции Нангархар (на востоке Афганистана)»,  — сообщается в публикации на сайте президента Афганистана.

Хасиб стал лидером ИГИЛ* в Афганистане в прошлом году. Он заменил на этом посту своего предшественника Хафиза Саид Хана, который был ликвидирован в результате удара беспилотника США.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #афганистан #абдула хасиб
Олег Сорокин
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