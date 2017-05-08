Журналисток «Комсомольской правды» не пустили на «Евровидение»

В закладки

Скопировать

Киев, 8 мая. Специальных корреспондентов газеты «Комсомольская правда» Марию Ремизову и Елену Бодуэн не пустили на территорию Украины.

Отказ связан с присутствием Бодуэн в списках скандально известного украинского сайта «Миротворец». Украинские пограничники мотивируют свои претензии тем, что в 2014 году Елена посетила Крым, нарушив при этом законодательные акты Украины.

Следует отметить, что киевские власти не признают итоги референдума, по результатам которого Крым вернулся в состав Российской Федерации. Киевские власти считают полуостров «оккупированной территорией», — отмечает Газета.ru.